Hogwarts Legacy z masą ciekawych statystyk. Twórcy podsumowują dokonania graczy

Hogwarts Legacy to najlepiej sprzedającą się gra 2023 roku . Tymczasem studio Avalanche Software postanowiło podzielić się kilkoma interesującymi statystykami. Twórcy najnowszej produkcji skierowanej do fanów Harry’ego Pottera podsumowali bowiem dokonania graczy. Deweloperzy ujawnili m.in. liczbę godzin spędzonych przez użytkowników we wspomnianym tytule, a także zdradzili, który z domów cieszył się największą popularnością.

Okazuje się, że aż 30% graczy trafiło do Slytherinu. Na drugim miejscu z wynikiem 29% uplasował się natomiast Gryffindor, a na ostatnim miejscu podium znajdziemy Hufflepuff, gdzie Tiara Przydziału umieściła 24% użytkowników. Stawkę zamyka Ravenclaw, na którego wybór zdecydowało się tylko 17% osób.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.