Hogwarts Legacy w złocie na PC, PS5 i XSX. Twórcy dzielą się dobrymi wieściami

Wygląda na to, że użytkownicy komputerów osobistych i konsol obecnej generacji nie mają powodów do obaw.

Wczoraj deweloperzy z Avalanche Software poinformowali o opóźnieniu premiery Hogwarts Legacy w wersji na PlayStation 4 i Xbox One. Twórcy ujawnili również dokładną datę premiery gry na Nintendo Switch. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, a studio ma do przekazania również dobre wieści. Nadchodząca produkcja osadzona w uniwersum Harry’ego Pottera osiągnęła bowiem tzw. złoty status na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Hogwarts Legacy w wersji na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S otrzymało złoty status

Oznacza to, że prace nad grą zostały zakończone, a sam tytuł jest gotowy, by trafić do tłoczni. Wygląda więc na to, że posiadacze komputerów osobistych oraz konsol obecnej generacji mogą spać spokojnie, ponieważ lutowa premiera Hogwarts Legacy na wspomnianych platformach wydaje się niezagrożona.



Warto wspomnieć, że już dziś – 14 grudnia – o 19:00 czasu polskiego deweloperzy z Avalanche Software zaproszą graczy na kolejną prezentację rozgrywki z Hogwarts Legacy. Zgodnie z zapowiedzią podczas transmisji zobaczymy m.in. zaawansowaną walkę z oponentami oraz eksplorację świata gry na miotle. Twórcy zamierzają również pokazać Pokój Życzeń. Całość będzie można śledzić na platformach Twitch.tv oraz YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego. Zgodnie z przekazanymi wczoraj informacjami premiera gry na PlayStation 4 i Xbox One odbędzie się 4 kwietnia, a dopiero 25 lipca tytuł trafi na Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.

Wczytywanie ramki mediów.