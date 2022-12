Hogwarts Legacy z kolejną prezentacją rozgrywki. Twórcy zapraszają na pokaz

Jeśli rozczarował Was brak obecności Hogwarts Legacy na gali The Game Awards 2022, to mamy dla Was dobre wieści. Deweloperzy z Avalanche Software przygotowali bowiem niespodziankę dla wszystkich graczy czekających na nadchodzącą grę osadzoną w uniwersum Harry’ego Pottera. Twórcy zaprosili bowiem miłośników magii na kolejną prezentację rozgrywki ze wspomnianej produkcji.

Deweloperzy z Avalanche Software zapraszają na prezentację rozgrywki z Hogwarts Legacy

Zgodnie z informacjami przekazanymi na portalu społecznościowym Twitter, prezentacja odbędzie się już jutro – 14 grudnia – o 19:00 czasu polskiego. W trakcie transmisji będziemy mieli okazję rzucić okiem m.in. na latanie i eksplorację świata gry na miotle, zaawansowaną walkę z oponentami, a także na Pokój Życzeń. Całość będzie można natomiast śledzić na żywo na platformach Twitch.tv oraz YouTube.



Deweloperzy z Avalanche Software z pewnością podzielą się wieloma fragmentami rozgrywki oraz informacjami na temat Hogwarts Legacy. Sama prezentacja będzie bowiem przypominać transmisję live z połowy listopada, dzięki której mieliśmy okazję zobaczyć obszerny gameplay skupiony przede wszystkim na eksploracji Hogwartu.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutuje na wymienionych platformach 10 lutego 2023 roku. W późniejszym terminie gra ma trafić także na Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.

