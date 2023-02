Hogwarts Legacy na nowym zwiastunie. Twórcy chwalą się pozytywnymi recenzjami

Avalanche Software chwali się nie tylko wysokimi ocenami. W materiale pojawiają się bowiem również cytaty z wybranych recenzji Hogwarts Legacy. Ze wspomnianego zwiastuna możemy dowiedzieć się m.in. że nowa produkcja osadzona w świecie Harry’ego Pottera jest spełnieniem marzeń dla fanów marki oraz poważnym kandydatem do tytułu „Gry roku”. Część graczy z pewnością zastanawia się, czy po niezwykle udanej premierze Hogwarts Legacy zostanie w przyszłości rozbudowane o DLC . Deweloperzy zdążyli już odpowiedzieć na to pytanie i poinformowali, że obecnie nie mają planów związanych z dodatkową zawartością . Niewykluczone jednak, że w nadchodzących miesiącach sytuacja ta ulegnie zmianie.

Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami 4 kwietnia tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a pod koniec lipca trafia również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.