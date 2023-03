Hogwarts Legacy z Harrym Potterem. Pojawiła się specjalna modyfikacja

Pomimo braku oficjalnych narzędzi moderskich do gry Hogwarts Legacy , społeczności udało się stworzyć naprawdę sporo ciekawych modyfikacji do produkcji. Teraz stało się także coś, co było – całkowicie szczerze mówiąc – nieuniknione. Dzięki jednej z modyfikacji do gry trafił Harry Potter. Projekt o nazwie Classic Harry Potter for Hogwarts Legacy autorstwa Chrisa Rubino dodaje wspomnianego czarodzieja do ekranu kreatora naszej postaci i zastępuje tym samym standardowy męski model o numerze 4.

Hogwarts Legacy z Harrym Potterem dzięki modyfikacji

Modyfikacja jest w pewien sposób ograniczona; model został zaadaptowany ze starszej gry na tej samej licencji, przez co po przeniesieniu do Hogwarts Legacy nie posiada animacji twarzy, co, jak nietrudno się domyślić, wygląda dość dziwnie podczas scen przerywnikowych.