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Hitowy serial Netflixa stracił 59% widowni. Nowy sezon nie znalazł wielu widzów

Radosław Krajewski
2026/07/01 07:30
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Serial zakończy się na trzecim sezonie.

Drugi sezon aktorskiego serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutował na Netflixie z wynikiem 8,7 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni. Taki rezultat sprawił, że produkcja zajęła dopiero drugie miejsce w tygodniowym zestawieniu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali platformy. Do tego alarmujący dla platformy może być fakt, że serial zaliczył o wiele gorszą oglądalność niż pierwszy sezon w analogicznym okresie.

Awatar: Ostatni władca wiatru
Awatar: Ostatni władca wiatru

Awatar: Ostatni władca wiatru – serial stracił aż 59% widzów w drugim sezonie w porównaniu do premiery pierwszego sezonu

Dla porównania, pierwszy sezon Awatara: Ostatniego władcy wiatru w 2024 roku zadebiutował z wynikiem 21,2 miliona wyświetleń. Oznacza to, że nowa odsłona zanotowała spadek aż o 59 procent. To wciąż solidny rezultat, szczególnie biorąc pod uwagę mocną pozycję w rankingu, ale skala różnicy jasno pokazuje, że powrót Aanga, Katary i Sokki nie przyciągnął widzów z taką samą siłą jak pierwsze spotkanie z aktorską wersją świata znanego z kultowej animacji.

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Co ciekawe, premiera drugiego sezonu pomogła odświeżyć zainteresowanie wcześniejszymi odcinkami. Pierwsza seria wróciła do zestawienia Netflixa i zajęła trzecie miejsce wśród anglojęzycznych seriali, generując 3 miliony wyświetleń. To sugeruje, że część widzów postanowiła nadrobić lub przypomnieć sobie poprzednie wydarzenia przed wejściem w dalszą część historii.

Na szczycie zestawienia znalazł się jednak inny tytuł. Za wszelką cenę, serial oparty na twórczości Harlana Cobena, drugi tydzień z rzędu był najchętniej oglądaną produkcją na Netflixie. Po debiucie z wynikiem 24 milionów wyświetleń w ciągu czterech dni produkcja urosła do 34,1 miliona wyświetleń w pierwszym pełnym tygodniu dostępności.

Netflix
Netflix
Źródło:https://deadline.com/2026/06/harlan-coben-i-will-find-you-avatar-season-2-netflix-ratings-1236971487/

Tagi:

Popkultura
serial
Netflix
fantasy
streaming
live-action
wyniki oglądalności
oglądalność
Avatar: The Last Airbender
aktorska wersja
Awatar: Ostatni władca wiatru
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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tel. (+48 22) 332 16 00
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