Zielona granica wielkim hitem w polskich kinach. Ogromny sukces filmu Agnieszki Holland

Zielona granica otrzymała darmową reklamę ze strony polityków, którzy w ostatnich dniach chętnie komentowali najnowszy film Agnieszki Holland. Produkcja stała się elementem codziennej debaty, co przełożyło się na wysoką frekwencję w polskich kinach. Polski dystrybutor Kino Świat poinformował, że film w premierowy weekend obejrzało 137 435 widzów.

Zielona granica z rekordem w polskich kinach

To najlepszy wynik otwarcia polskich filmów w 2023 roku. Zielona granica skorzystała więc na kontrowersjach, przyciągając do kina jeszcze więcej widzów, niż to wcześniej prognozowano. Dotychczasowym rekordzistą był film Heaven in Hell z 109 tysiącami widzów.