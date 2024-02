Hi-Fi Rush trafi wkrótce na PS5 i Nintendo Switch? Coraz więcej na to wskazuje

Już na początku stycznia w sieci zaczęły pojawiać się nieoficjalne doniesienia, według których Hi-Fi Rush ma trafić na PlayStation 5 i Nintendo Switch. Nieco później jeden z branżowych insiderów poinformował natomiast, że Microsoft rozważa rzekomo udostępnienie swoich starszych produkcji na konsolach konkurencji. Niewykluczone, że w powyższych plotkach znajduje się więcej niż przysłowiowe ziarno prawdy. Natrafiono bowiem na kolejne poszlaki, które sugerują, że ubiegłoroczna niespodzianka od Tango Gameworks ukaże się wkrótce na sprzętach Sony i Nintendo.

Zapowiedź Hi-Fi Rush na PlayStation 5 i Nintendo Switch coraz bliżej? Kolejne poszlaki w sieci

W bazie danych Hi-Fi Rush natrafiano bowiem na dwie nowe grafiki, które sugerują, że produkcja zmierza na konsole konkurencji. Całość została zweryfikowana i udostępniona na portalu społecznościowym X przez Toma Warrena, czyli redaktora The Verge. Wspomniane pliki to tekstury koszulek znajdujących się w grze, a dwie z nich dość wyraźnie nawiązują do konsol Sony i Nintendo.