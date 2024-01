Wielki hit Microsoftu może pojawić się na konsolach PlayStation i Switch

Według najnowszych doniesień Microsoft może udostępnić nie tylko Hi-Fi Rush, ale również Sea of Thieves na konsolach konkurencji.

Dziś rano informowaliśmy Was o doniesieniach, według których gra Hi-Fi Rush, a więc tytuł od Microsoftu, może pojawić się na konsolach PlayStation i Nintendo Switch. To jednak nie musi być jedyny tytuł, który zostanie udostępniony przez giganta z Redmond na sprzętach konkurencji. Jak podaje między innymi serwis Video Games Chronicle, zdaniem znanego dziennikarza Jeffa Grubba kolejną produkcją, która może przestać być ekskluzywem Microsoftu, jest Sea of Thieves.

Sea of Thieves na konsolach PlayStation i Switch?

Odpowiadając na stwierdzenie, że Microsoft planuje udostępnić na sprzęcie konkurencji więcej gier first-party, Grubb przyznał: