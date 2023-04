Hi-Fi Rush otrzymało kolejną aktualizację. Nowe opcje dostępności i nie tylko

Deweloperom ze studia Tango Gameworks najwyraźniej zależy, by ich najnowsza produkcja trafiła do jak najszerszego grona odbiorców.

Dzięki najnowszej aktualizacji gracze Hi-Fi Rush będą mogli włączyć w menu „Dostępności” wsparcie w grach rytmicznych 2D . Wspomniana opcja zwiększa tolerancję na błędy pewnych minigier rytmicznych i może działać równocześnie z ustawieniem „Jeden przycisk dla gier rytmicznych”. Należy podkreślić, że wspomniane ułatwienia dostępne są wyłącznie na łatwym i normalnym poziomie trudności. Deweloperzy ze studia Tango Gameworks postanowili wprowadzić do Hi-Fi Rush także autoparowanie rytmiczne. Nowa funkcja – jak wskazuje sama jej nazwa – zmienia sposób działania parowania rytmicznego i wymaga od graczy tylko jednokrotnego naciśnięcia przycisku uniku/parowania i przytrzymania go podczas kolejnych akcji w sekwencji . Cios kończący nadal musi jednak zostać wykonany do rytmu.

Trzecia aktualizacja Hi-Fi Rush ułatwia także namierzanie przedmiotów, których odnalezienie jest niezbędne do ukończenia gry na 100%. Po przejściu głównego wątku fabularnego gracze będą mogli zobaczyć, ile znajdziek udało im się zebrać w trakcie rozgrywki, a po odkryciu wszystkich fantów z danej kategorii zostaną nagrodzeni.

To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ Hi-Fi Rush otrzymało również DLC o nazwie „Pakiet przebrań szefostwa”. Za sprawą wspomnianego dodatku gracze będą mogli nadać głównemu bohaterowi oraz członkom jego drużyny „nieco elegancji wzorowanej na bezwzględnym stylu kierownictwa” Vandelay. Pakiet został wyceniony na 22 złote i jest dostępny zarówno w Xbox Store, jak i na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Hi-Fi Rush dostępne jest na PC i konsolach Xbox Series X/S, a także w usłudze Xbox Game Pass. Najnowsza produkcja studia Tango Gameworks może pochwalić się pełną polską wersją językową. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hi-Fi Rush - nagły atak przyszłej gwiazdy rocka.