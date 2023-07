Hi-Fi Rush otrzymało dwa nowe tryby gry. Darmowa aktualizacja już dostępna

BPM RUSH! rzuca Chaia do walki przeciwko falom wrogów, przy czym zaliczenie każdej powoduje zwiększenie tempa muzyki mierzonego w uderzeniach na minutę – inaczej BPM! Walcz z hordami składającymi się zarówno z nowych wrogów, jak i ze znajomych twarzy przy zawrotnym tempie dochodzącym do nawet 200 BPM(!), ale pamiętaj – niezależnie od prędkości liczy się, by nie wypaść z rytmu!

Wieża doładowań! proponuje nieco inną odsłonę wieży rytmu, w której gracze rozpoczynają wspinaczkę od-lepszonym Chaiem. Na początku jest pozbawiony swoich umiejętności, ale pomiędzy rundami możesz wybierać: czy dać mu jakieś korzystne bonusy, czy może buga, który w zamian za pewne ryzyko zaoferuje mu premię, by się doładował i zdobył wieżę!