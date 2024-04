Helldivers wśród największych marek PlayStation? „To spełnienie dziecięcych marzeń”

Na wpis dewelopera zareagował jeden z graczy, który stwierdził, że Helldivers nie jest jeszcze marką, która od razu budzi skojarzenia z PlayStation. Użytkownik przyznał jednak, że seria Arrowhead Game Studios jest na dobrej drodze, by w przyszłości rzeczywiście tak było. Reżyser Helldivers 2 ma natomiast nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie.

Zgadzam się z tobą. To szalone, że może to nastąpić w przyszłości… To jak… To spełnienie dziecięcych marzeń – napisał dyrektor generalny Arrowhead Game Studios.