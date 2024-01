Helldivers 2 nie zadebiutuje w terminie? Nowa data premiery w materiałach Sony

W opublikowanym przez Sony zwiastunie widnieje bowiem informacja, że Helldivers 2 zadebiutuje na rynku dopiero 28 lutego 2024 roku . Mowa więc o blisko 3-tygodniowym opóźnieniu. Zarówno japońska firma, jak i deweloperzy z Arrowhead Game Studios nie odnieśli się niestety do zaistniałej sytuacji. Niewykluczone, że doszło do zwykłej pomyłki, a gra trafi w ręce graczy w terminie. Zainteresowani powinni jednak poczekać na oficjalne stanowisko twórców.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5. Nadchodząca produkcja Arrowhead Game Studios jest kontynuacją ciepło przyjętego Helldivers z 2015 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Helldivers – recenzja.