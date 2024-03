Helldivers 2 wkrótce z nową frakcją? Na mapach pojawiają się tajemnicze lasery

Wygląda na to, że do produkcji Arrowhead Game Studios zmierza kolejna porcja nowości.

Fani sugerują, że w Helldivers 2 mogą wkrótce pojawić się Iluminaci – frakcja, która była już obecna w pierwszej części. Potwierdzeniem tych przypuszczeń mają być nie tylko niebieskie lasery, ale również informacje znajdujące się w plikach gry. Użytkownicy już jakiś czas temu odnaleźli bowiem poszlaki, które sugerują, że wspomniane stronnictwo rzeczywiście zawita do najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!

