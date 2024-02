Helldivers 2 podbija Steam! Czy warto zagrać w tego kooperacyjnego shootera?

Twórcy nieustannie pracują nad poprawkami, co przynosi efekty.

Premiera Helldivers 2 już za nami. Twórcom nie udało się jednak ustrzec błędów, które sprawiały, że w pierwszych godzinach wiele osób miało problemy z uruchomieniem produkcji. Wszystko wskazuje jednak na to, że deweloperzy dwoją się i troją, by jak najszybciej wprowadzać kolejne poprawki. Dzięki temu popularność Helldivers 2 rośnie, co widać chociażby po zainteresowaniu graczy pecetową wersją.

Czy warto zagrać w Helldivers 2?

Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w Helldivers 2 na platformie Valve zagrywało się jednocześnie prawie 120 tys. osób. Warto również spojrzeć na opinie graczy. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 15 tys. recenzji, a większość z nich, bo aż 74%, jest pozytywna. Gracze przede wszystkim chwalą intensywność kooperacyjnych wyzwań, dzięki którym walka z hordami przeciwników jest niezwykle angażująca.