Helldivers 2 może trafić na Xbox? Insider wspomina o „bardzo wczesnych” rozmowach na ten temat

Należy zaznaczyć, że informacje nie są w żaden sposób potwierdzone, co podkreśla również sam informator. Sam insider nie jest w pełni przekonany co do wiarygodności doniesień i zaznacza, że są to wyłącznie plotki. Choć warto potraktować sugestię „Shpeshal Nicka” z przymrużeniem oka, posiadacze sprzętu od Microsoftu z pewnością chętnie dołączyliby do rozgrywki w hitowej strzelance.

Przypominamy jednak, że Helldivers 2 jest na ten moment dostępne wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Gra zadebiutowała 8 lutego 2024 roku.