HAVIT dla graczy - kilka propozycji na każdą kieszeń

Marka HAVIT to akcesoria, które sprawdzą się w każdych warunkach. Dziś skupimy się na tych, które najlepiej sprawdzą się w pokoju gamingowym.

Niedawno mogliście poznać bliżej portfolio marki HAVIT. Tym razem jednak skupimy się na przykładach peryferiów skierowanych do graczy i nie tylko.

Pierwszy model, czyli HAVIT Gamenote H2038U t o połączenie nowoczesnego designu z jakością dźwięku w jakości 7.1. Dzięki kablowi USB błyskawicznie będą gotowe do działania bez względu na to czy chcesz posłuchać ulubionej muzyki, czy ruszasz podbijać serwery rankingowe w grach sieciowych. Dodatkowymi atutami Gamenote H2038U jest m.in. łatwe dostosowanie słuchawek dla własnej wygody użytkowania, możliwość szybkiego podłączego i odłączenia mikrofonu oraz pasywna redukcja odgłosów z zewnątrz, dzięki której skupisz się na tym, co najważniejsze przed Twoimi oczami.

Zaczynając od modelu i62 , który w szybki sposób podłączysz za pomocą Bluetooth lub wejścia 3,5 mm typu jack do swojego laptopa, komputera czy telefonu w zależności od potrzeb. Elegancki design w połączeniu z komfortowymi nausznikami, które możesz w prosty sposób schować do torebki czy plecaka. Słuchawki HAVIT i62 spokojnie wytrzymają około 20 godzin na jednym ładowaniu dając przy okazji świetne doznania podczas słuchania ulubionej muzyki w wysokiej jakości dźwięku.

Bez względu na to czy szukasz słuchawek będącym stylowym gadżetem w podróży, czy dopełni Twój gamingowy pokój znajdziesz z łatwością coś dla siebie!

Wybór jest duży, więc i możliwości teoretycznie związanych z tym które peryferia będą pasowały do naszego stanowiska są również ogromne. Dlatego też bez większego przedłużania sprawdźmy, jak prezentują się te możliwości w praktyce.

Drugi z kolei model słuchawek gamingowych, czyli HAVIT Gamenote H2033d zadowolą graczy lubiących zabawę wieloplatformową. Głównie ze względu na fakt, że 3.5 mm wejście jack pozwala nie tylko na połączenie słuchawek z komputerem, ale również popularnymi platformami takimi jak PlayStation czy Xbox. Świetna jakość dźwięku idzie tutaj w parze również z niebanalnym designem oraz wytrzymałością, która powinna sprawdzić się w każdych warunkach.

Co jeszcze od HAVIT dla Twojego pokoju gamingowego?

Szeroka gama słuchawek to nie jedyne, co HAVIT ma do zaoferowania. W portfolio marki znajdziesz również wszelkiego rodzaju klawiatury począwszy od tradycyjnych membranowych z ergonomicznym designem po zaawansowane pod względem designu modele mechaniczne z podświelteniem RGB z możliwością dostosowania jej pod własne potrzeby.

Z drugiej strony dzięki HAVIT z łatwością dobierzesz idealny zestaw składający się z myszki i podkładki w zależności od tego czy stawiasz na szybkość z segmentu lightweight czy klasykę wybierając tradycyjny design. Możesz również wybrać czy wolisz bezpośrednie połączenie za pomocą kabla USB, czy tez swobodę działania korzystając z połączenia sprzętu za pomocą Bluetooth. Wszystko zależy od Ciebie!

Potrzebujesz więcej? Sprawdź ofertę HAVIT w sklepie sferis.pl!

Akcesoria gamingowe HAVIT to tylko część z tego, co producent ma do zaoferowania. W portfolio znajdziesz również m.in. powerbanki o różnej pojemności, kable różnych formatów m.in. USB-C czy Lightning oraz ładowarki, które przydadzą się w podróży i nie tylko.

Więcej szczegółów na temat marki HAVIT oraz tego, co ma do zaoferowania znajdziesz w sklepie sferis.pl.