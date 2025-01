Harry Potter mógł być bardziej mroczny i przerażający. Znany reżyser odmówił nakręcenia „zwykłej” wersji

Obecnie ciężko wyobrazić sobie inne ekranizacje Harry’ego Pottera niż te, które mogliśmy oglądać w kinie dwadzieścia lat temu. Mimo to Chris Columbus, czyli reżyser pierwszych dwóch części serii, nie był pierwszym wyborem Warner Bros. do przeniesienia magicznego świata na ekran z kart książek J.K. Rowling. Studio zwróciło się do innego znanego twórcy, który miał za sobą już kilka komercyjnych hitów. Z okazji pojawienia się reedycji filmu Siedem w 4K David Fincher wziął udział w wywiadzie dla Variety, gdzie po raz pierwszy ujawnił ciekawostkę, że był brany pod uwagę do wyreżyserowania Harry’ego Pottera. Twórca nawet spotkał się w tym celu z przedstawicielami Warner Bros.

David Fincher mógł wyreżyserować Harry’ego Pottera

Jeszcze zanim ruszyły prace nad pierwszymi filmami o nastoletnim czarodzieju, David Fincher miał już na koncie kilka hitów, takich jak wspomniane Siedem, Grę i przede wszystkim Podziemny krąg, a także udział w takiej franczyzie jak Obcy. Dla Warner Bros. był to idealny kandydat do wystartowania z zupełnie nową marką. Problem w tym, że Fincher nie chciał nakręcić normalnej wersji przeznaczonej również dla młodszych widzów, ale zaproponował nieco bardziej mroczną i przerażającą wizję magicznego świata. Warner Bros. widziało ten projekt zupełnie inaczej i ostatecznie reżyser nie doszedł do porozumienia ze studiem.