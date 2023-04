Harrison Ford potwierdził, że kończy przygodę z Indianą Jonesem

Chociaż od dawna wiadomo, że Harrison Ford już kończy przygodę z rolą Indiany Jonesa to teraz usłyszeliśmy potwierdzenie z ust samego aktora.

To ostatni film z serii i to ostatni raz, kiedy gram tę postać

Ostatnio pojawiały się plotki jakoby gwiazdor miał jednak powrócić do roli w serialu. Ford rozwiał ostatecznie wątpliwości na ten temat, stwierdzając, że nawet jeśli ten projekt dojdzie do skutku, to z pewnością nie będzie w niego zaangażowany. Z innych informacji pochodzących z doniesień Disneya wynika, że wytwórnia nie będzie realizowała tego serialu, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości, bo skupia się na rozwijaniu uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Chociaż Ford żegna się z rolą to bardzo entuzjastycznie wypowiadał się o najnowszej części wyreżyserowanej przez Jamesa Mangolda.