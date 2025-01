Halo Studios nie próżnuje. Rzekomo trwają już testy nowych gier

Halo Studios, dawniej znane jako 343 Industries, najwyraźniej nie próżnuje. Mimo braku oficjalnych zapowiedzi plotki głoszą, że studio jest już na zaawansowanym etapie prac nad nowymi grami z serii Halo, a nawet rozpoczęło regularne testy. Informacje te pochodzą od YouTubera Rebs Gaming, który w swoich raportach ujawnił, że studio stworzyło specjalny obszar do testowania gier.

Halo Studios przeprowadza podobno testy nowych gier

Według doniesień playtesty odbywające się co tydzień obejmować mają nie tylko testowanie rozgrywki, ale także wdrażanie nowych pracowników do zespołu. Podczas testów tworzone i sprawdzane są również nowe mapy do przyszłych gier Halo. Rebs Gaming zaznacza, że poprzednie kierownictwo 343 Industries nie brało udziału w testach.