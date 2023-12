Haker odpowiedzialny za wyciek zwiastuna GTA VI usłyszał wyrok. Co grozi za włamanie na serwer Rockstara?

Londyński sąd wydał wyrok w sprawie Ariona Kurtaja, który przebywając pod dozorem policyjnym, włamał się na serwer Rockstar Games i doprowadził do słynnego wycieku materiału filmowego z Grand Theft Auto VI . Co ciekawe, 18-latek dokonał tego używając jedynie Amazon Fire TV Stick, smartfona, klawiatury i myszy. Kurtaj był jednym z najważniejszych członków międzynarodowej grupy hakerskiej Lasus$.

Arion Kurtaj został skazany zaocznie, ponieważ lekarze stwierdzili, że ostry autyzm nie pozwala mu na stawiennictwo osobiste. Ekspertyza biegłych wykazała, że „w dalszym ciągu wyrażał zamiar powrotu do cyberprzestępczości”. W związku z powyższym, sędzia zdecydował, że stanowi on zbyt duże zagrożenie dla społeczeństwa. Do tego doszło bardzo agresywne zachowanie Kurtaja w areszcie, powodujące liczne obrażenia podsądnego. To dlatego Kurtaj trafi teraz na zamknięty oddział szpitalny.

Odpierając zarzuty Rockstara, prawnicy Kurtaja argumentowali, że sukces zwiastuna GTA 6, który w ciągu pierwszych czterech dni uzyskał 128 milionów wyświetleń, oznacza, że jego włamanie nie wyrządziło poważnych szkód firmie.