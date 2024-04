Hades 2 z całą masą rozgrywki. Supergiant Games udostępniło 3-godzinny gameplay

Wczoraj informowaliśmy Was o testach technicznych Hades 2, ale okazuje się, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z nadchodzącą produkcją Supergiant Games. Deweloperzy zorganizowali bowiem transmisję live, w której trakcie pokazano całą masę rozgrywki ze wspomnianych testów. W efekcie do sieci trafił 3-godzinny gameplay z wyczekiwanej przez wielu graczy kontynuacji gry Hades.

Supergiant Games prezentuje gameplay z technicznych testów Hades 2

W transmisji live z technicznych testów gry Hades 2 udział wzięli Amir Rao oraz Greg Kasavin ze studia Supergiant Games. Deweloperzy zaprezentowali kilka podejść, które pozwalają przyjrzeć się początkowym arenom, a także nowym broniom wrogom i innym elementom gry. Warto mieć jednak na uwadze, że udostępnione przez twórców fragmenty rozgrywki mogą zawierać fabularne spoilery.