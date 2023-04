Gwiezdne wojny – Powrót Jedi ponownie w kinach. Disney świętuje jubileusz i ogłoszenie nowego serialu

Disney wraca do wypróbowanego chwytu i ogłosił podczas Star Wars Celebrations w Londynie, że 28 kwietnia do kin wejdzie Powrót Jedi.

Disney wraca do wypróbowanego chwytu i ogłosił podczas Star Wars Celebrations w Londynie, że 28 kwietnia do kin wejdzie Powrót Jedi. Film będzie dostępny na całym świecie i ma dać fanom Gwiezdnych Wojen szansę świętowania jubileuszu jaki obchodzi w tym roku ta produkcja. Przypominamy, że 25 maja filmowi stuknie dokładnie czterdziestka.

Gwiezdne wojny – Powrót Jedi ponownie w kinach

W zeszłym roku Disney zastosował ten sam manewr, wprowadzając ponownie do kin film Łotr 1. Pojawił się on na dużych ekranach w na debiut Andora na platformie Disney+. Z kolei w 2020 roku do kin trafiło Imperium kontratakuje, które miało wypełnić lukę w repertuarze, kiedy nie powstawały nowe produkcje, zablokowane przez pandemię Covid-19.

