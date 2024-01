Gwiazda serialu Z Achwium X dołącza do obsady Tron: Ares

Niedawno informowaliśmy, że ruszają zdjęcia do filmu Tron: Ares, a tymczasem mamy kolejną wiadomość na temat tego wyczekiwanego widowiska SF. Właśni pojawiła się informacja, że do obsady dołącza Gillian Anderson, zdobywczyni Emmy i Złotego Globu za Z Archiwum X i Sex Education, a także aktorka znana z niezwykle udanego występu w serialu Upadek i kreacji w The Crown, w którym zagrała brytyjską premier, Margaret Thatcher. W tej chwili nie wiadomo, w kogo Anderson wcieli się w Tron: Ares.

Produkcja Tron: Ares została wznowiona zaledwie kilka dni temu, a Anderson dołącza do obsady, w której główną rolę w filmie zagra Jared Leto, a poza nim potwierdzeni są już Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith i Cameron Monaghan.

Gillian Anderson zagra w Tron: Ares

Tron: Ares będzie trzecim filmem ze słynnej serii science-fiction Disneya. Poprzednie filmy, a w szczególności oryginalny Tron, Filmy były doceniane za wiele niesamowitych i wręcz przełomowych efektów wizualnych, a w tej chwili cieszą się mianem klasyków. Pierwsze dla widowiska – Tron i Tron: Dziedzictwo oraz serial animowany Tron: Uprising są w tej chwili dostępne na Disney+.