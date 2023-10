GTA 6 z licznymi ulepszeniami w fizyce oraz systemie symulacji świata. Wyciek

Ostatnie tygodnie przyniosły ze sobą kolejne informacje na temat wyczekiwanej gry Grand Theft Auto VI od studia Rockstar Games. Niestety, jedna z nich okazała się fałszywa , druga zaś, jeśli jest prawdziwa, to uraduje naprawdę sporo graczy . To jednak nie koniec, ponieważ w międzyczasie na internetowym horyzoncie pojawiła się lista interesujących zmian w fizyce oraz symulacji świata w grze, które sugerują, że szósta część legendarnego już cyklu powinna spełnić większość oczekiwań społeczności . Zacznijmy jednak od początku, ponieważ jest tego całkiem sporo.

Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych ulepszeń, warto zaznaczyć, że zdaniem redaktorów Rockstar Mag postęp technologiczny między nadchodzącym GTA VI a Red Dead Redemption 2 ma być jeszcze większy niż ten między premierami GTA V i Red Dead Redemption 2. Dzięki silnikowi RAGE 9 produkcja ma zaoferować innowacyjne rozwiązania przede wszystkim w kwestiach:

fizyki (m.in. woda symulowana w czasie rzeczywistym, lepsze deformacje pojazdów itp.),

(które będzie bardziej realistyczne), jakości renderowania (tekstury, oświetlenie, wolumetryczne chmury itp.),

(tekstury, oświetlenie, wolumetryczne chmury itp.), sztucznej inteligencji (interakcje z postaciami niezależnymi, reakcje policji itp.).

Grand Theft Auto 6 – fizyka wody

Tym konkretnym elementem – wodą w GTA VI – zajmuje się dedykowany pododdział studia Rockstar San Diego. Zespół składający się z ponad 20 inżynierów nazywa się RAGE Technology Group i miał on po miesiącach eksperymentów oraz obliczeń zaimplementować ponoć do gry fizyczny system symulacji zachowania wody w czasie rzeczywistym. Wideo, które zdaniem redaktorów Rockstar Mag najlepiej oddaje to, co zobaczymy w GTA VI patrząc na wodę, znajdziecie pod tym adresem. Choć jest to definitywnie wybieganie w przyszłość, dziennikarze spekulują, czy może to oznaczać, że ocean odegra ważną rolę w grze, a gracze otrzymają do dyspozycji m.in. umiejętność surfingu.

Grand Theft Auto 6 – fizyka pojazdów

Kolejną bardzo ważną (jeśli nie jedną z najważniejszych) kwestią w grze typu GTA VI jest fizyka pojazdów. Według wycieku deweloperzy mieli przebudować ten system w celu osiągnięcia większego realizmu. W tym celu m.in. zwielokrotniono liczbę wielokątów odkształceń powstających w wyniku zderzeń, aby te lepiej oddawały rzeczywistość. Modyfikacje pojazdów mają wpływać nie tylko na ich wygląd, ale również na komfort i szerzej pojęte doświadczenie; dla przykładu, zamontowanie spojlera ma nam przydać się podczas prowadzenia auta w czasie burz.

Grand Theft Auto 6 – system oświetlenia

Grand Theft Auto VI ma być pierwszym tytułem z serii, który zaoferuje fizycznie symulowane światło. Jest to możliwe dzięki tzw. Physics-Based Rendering, czyli zestawowi technologii nadających różnym materiałom fizyczne właściwości optyczne. Warto zaznaczyć, że PBR użyto w Red Dead Redemption 2. Rozwiązanie to umożliwia to bardziej realistyczne renderowanie tekstur w odniesieniu do światła, zapewniając bardziej wciągające wrażenia zarówno w dzień, jak i w nocy.

Grand Theft Auto 6 – system pogody

W grze pojawi się realistyczny system pogodowy, który wpłynie zarówno na środowisko, jak i na samą rozgrywkę. Cytując: podmuchy wiatru będą taranować roślinność i tworzyć fale, które zakłócą spokój plaży, deszcz i wiatr będą miały wpływ na prowadzenie samochodu podczas szybkiej jazdy, a wschody i zachody słońca będą bardziej realistyczne niż kiedykolwiek, zaś noce bardziej niepokojące.