Gry Activision Blizzard wkrótce w Xbox Game Pass? Phil Spencer ma złe wieści

Wygląda na to, że abonenci usługi Microsoftu, którzy czekają na pojawienie się w bibliotece gier Activision Blizzard, muszą uzbroić się w cierpliwość.

Phil Spencer był gościem oficjalnego podcastu marki Xbox . W trakcie rozmowy poruszono m.in. kwestię dodania gier Activision Blizzard do biblioteki Xbox Game Pass. Prowadząca przypomniała, że po sfinalizowaniu przejęcia firmy Bethesda już po kilku dniach abonenci wspomnianej usługi mogli cieszyć się nowymi grami. Niestety obecnie sprawa wygląda nieco inaczej, a klienci amerykańskiej firmy muszą uzbroić się w cierpliwość.

W zeszłym tygodniu Microsoft oficjalnie kupił Activision Blizzard . W opublikowanym komunikacie amerykańska firma zapowiedziała, że pracuje nad „wprowadzeniem ukochanych marek Activision, Blizzard i King” do biblioteki Xbox Game Pass. Wielu abonentów wspomnianej usługi z niecierpliwością czeka na ten moment. Okazuje się jednak, że nie nastąpi to w najbliższym czasie, o czym poinformował sam Phil Spencer.

W odpowiedzi Spencer poinformował, że przejęcia Activision Blizzard trwało bardzo długo, a Microsoft do samego końca nie był pewny, czy otrzyma zgodę od CMA na sfinalizowanie transakcji. Dlatego też amerykańska firma nie była w stanie rozpocząć rozmów dotyczących dodania gier wspomnianego wydawcy do katalogu Xbox Game Pass.

Przedstawiciel Microsoftu poinformował, że aktualizacji biblioteki Xbox Game Pass o produkcje z portfolio Activision Blizzard należy spodziewać się w 2024 roku. Pokrywa się to z informacjami, którymi jeszcze przed sfinalizowaniem przejęcia podzieliło się Activision.

Spencer zapowiedział również, że Microsoft nie planuje żadnego „sekretnego dropu”, który miałby nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Szef Xboxa chce być szczery w stosunku do graczy i zapewnia, że jeśli pojawi się możliwość dodania gier Activision Blizzard do Xbox Game Pass w tym roku, to użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

Wczytywanie ramki mediów.