Kiedy Call of Duty i inne gry trafią do Xbox Game Pass? Activision odpowiada

Activision Blizzard ujawniło, kiedy abonenci Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się z grami z serii Call of Duty i nie tylko.

Finał przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że abonenci Microsoftu zastanawiają się, kiedy w Xbox Game Pass pojawią się takie tytuły jak Diablo 4 czy Call of Duty: Modern Warfare. Amerykański holding zajmujący się tworzeniem i wydawaniem gier wideo postanowił odpowiedzieć na to pytanie. W oficjalnym komunikacie ujawniono bowiem, kiedy produkcje Activision Blizzard zaczną trafiać do biblioteki Xbox Game Pass.

Gry Activision Blizzard zaczną pojawiać się w Xbox Game Pass w 2024 roku – informuje firma