Gravity Rush 2 Remastered nadchodzi? Nowa wersja zmierza rzekomo na PC i PS5

Wygląda na to, że Sony ma w planach kolejny remaster.

Pod koniec stycznia doczekaliśmy się zapowiedzi Until Dawn w wersji na PC i PlayStation 5 . Wygląda jednak na to, że Sony zamierza odświeżyć kolejną produkcję z PlayStation 4. Tym razem mowa o Gravity Rush 2, które według jednego z branżowych insiderów również ma doczekać się remastera.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Gravity Rush 2 Remastered powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Oficjalnych informacji na temat wspomnianej produkcji należy spodziewać się w maju 2024 roku. Jeśli natomiast wszystko pójdzie zgodnie z planem, to gra zadebiutuje na rynku latem bieżącego roku.

Gravity Rush 2 Remastered nie ukaże się jednak jednocześnie na PC i PlayStation 5. W pierwszej kolejności remaster ma trafić na konsole Sony, a dopiero w „późniejszym terminie” zadebiutuje na komputerach osobistych. Odświeżona wersja ma zawierać „porządny” tryb fotograficzny i być pozbawiona funkcji sieciowych. Wszelka zawartość, którą można było zdobyć w ramach aktywności online, będzie odblokowywana za sprawą nowych, krótkich zadań pobocznych.

Na koniec przypomnijmy, że Gravity Rush 2 zadebiutowało na rynku w styczniu 2017 roku. Gra dostępna jest obecnie wyłącznie na PlayStation 4. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Świat znowu stanął na głowie - recenzja Gravity Rush 2.