GTA: Vice City uruchomione na routerze internetowym

W środowisku gamingowym funkcjonuje takie powiedzenie: „If there’s a screen, it can run DOOM” (z ang. „jeśli to coś ma ekran, może odpalić DOOM’a”). W przeszłości wielokrotnie jednak dowiedziono, że niektóre rzeczy nie wymagają nawet posiadania ekranu, aby ten legendarny tytuł odpalić (oczywiście, sam ekran musi być jakoś podłączony, ale wiecie, o co chodzi). Wspomniany DOOM, czyli legendarna strzelanka od studia id Software, w przeszłości został uruchomiony między innymi na teście ciążowym, w aplikacji Notatnika czy nawet na bakteriach. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna gra, którą ktoś spróbował uruchomić na urządzeniu, które nigdy nie było do tego przeznaczone.

Router TP-Link podołał GTA: Vice City