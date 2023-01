Według wcześniejszych plotek Grand Theft Auto: The Trilogy miało pojawić się wyłącznie w ofercie sklepu Epic Games Store. Sprawa przybiera jednak inny obrót, a my mamy nowe informacje. Kolekcję będzie można nabyć poprzez Steam. Ta wiadomość powinna ucieszyć osoby, które growych zakupów dokonują wyłącznie w sklepie Valve, a wiemy, że takich graczy nie brakuje.

Grand Theft Auto: The Trilogy dostępne na Steam

To nie koniec dobrych wieści. Grand Theft Auto: The Trilogy do 2 lutego będziecie mogli nabyć z 50% zniżką. Cena jest atrakcyjna, jednak ciągle pojawia się pytanie o jakość odświeżonych wersji kultowych gier.



„Trzy kultowe miasta, trzy wspaniałe opowieści. Zagraj w klasyki z trylogii Grand Theft Auto, które zdefiniowały cały gatunek gier: Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas. Tytuły te zostały odświeżone dla nowej generacji konsol i zawierają szeroki wachlarz ulepszeń, w tym nowe otoczenie oraz efekty świetlne, tekstury w wysokiej rozdzielczości, zwiększony dystans renderowania obiektów, sterowanie i celowanie w stylu Grand Theft Auto V, a także wiele więcej. Wasze ukochane światy nabiorą rumieńców dzięki nowej głębi szczegółów” – czytamy w opisie na Steam.



O porażce jaką okazało się być Grand Theft Auto: The Trilogy było naprawdę głośno. Więcej na ten temat dowiecie się z naszej recenzji. Zdradzę tylko, że Muradin wystawił grze ocenę 2 na 10, a lista minusów jest naprawdę długa. Miejmy nadzieję, że do tej pory odświeżone wersje doczekały się wielu poprawek.