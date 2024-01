Cyrk pojechał, klaunów zostawił. Joker z Florydy znów grozi twórcom GTA 6

W najnowszym filmiku opublikowanym na Twitterze/X mężczyzna twierdzi, że przez nagły wzrost swojej popularności nie może spokojnie zjeść pizzy w restauracji . Ponownie przypomniał też o swoich urodzinach, które będzie obchodzić 11 stycznia – jeżeli maksymalnie trzy dni po tej dacie deweloperzy nie skontaktują się z nim, wówczas… No właśnie. Co wtedy? Wtedy będzie żądał nie 5, a 10 milionów dolarów.

Jakiś czas temu Lawrence Sullivan, znany szerzej jako Joker z Florydy, wystosował oświadczenie skierowane do studia Rockstar Games, w którym posądził deweloperów o bezprawne wykorzystanie jego wizerunku w pierwszym pełnoprawnym zwiastunie gry Grand Theft Auto 6 . Wówczas zażądał aż 5 milionów dolarów odszkodowania, twierdząc, iż jest to „ostatnie ostrzeżenie”. Okazuje się jednak , że tych „ostatnich ostrzeżeń” jest więcej.

Mimo tego, iż cała ta sytuacja ma rujnować życie Sullivana, ten stara się możliwie jak najbardziej upodobnić się do postaci ze zwiastuna, farbując włosy czy nawet ubierając się w więzienny kombinezon. No i do tego wszystkiego cały czas kieruje wszelkie żądania do „GTA”, a nie „Rockstar Games” – może dlatego nikt nie odpowiada?

Wczytywanie ramki mediów.