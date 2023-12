GTA 6 nie trafi na PC, bo wszyscy i tak grają na PlayStation – mówi były deweloper Rockstar

W niedawnym materiale udostępnionym na YouTubie deweloper wyjaśnił, że choć jednym z powodów, dla którego pecetowy port GTA 6 może ukazać się nawet kilka lat po wersji konsolowej jest to, iż Rockstar Games chce dołożyć wszelkich starań, aby był on możliwie jak najlepszy i muszą przede wszystkim dopracować liczne kwestie stricte związane z tą platformą .

Co więcej, studio chce najzwyczajniej w świecie nadać priorytet temu, co najlepiej się sprzedaje – w przypadku serii Grand Theft Auto są to jednak wersje konsolowe; wersje na PlayStation poprzednich części GTA sprzedały się w większej liczbie egzemplarzy niż jakakolwiek inna platforma i, jak twierdzi sam deweloper, „wszyscy grają na PlayStation”.

Według Yorka zespół deweloperów ma skupić zatem wszystkie swoje zasoby na upewnieniu się, że wersja na PlayStation działa bardzo dobrze, a następnie przeniesieniu jej na konsole Xbox. Powiedział też, że wersja PC zawsze istnieje, ale raczej nie jest do końca dopracowana i służy głównie do pomocy w usprawnianiu działania innych wersji.