Gran Turismo to bardzo popularna marka. Wyniki sprzedaży serii są imponujące

Na początku marca na rynku zadebiutowało Gran Turismo 7. Najnowsza odsłona popularnego cyklu zebrała całkiem niezłe recenzje i z pewnością przyczyniła się do sukcesu, którym postanowiło pochwalić się studio Polyphony Digitial. Japoński zespół świętuje bowiem swoje 25-lecie i z tej okazji opublikowano specjalny materiał wideo oraz wpis na blogu PlayStation, gdzie zespół podzielił się imponującymi wynikami sprzedaży serii Gran Turismo.

Sprzedaż serii Gran Turismo przekroczyła 90 milionów egzemplarzy

Zgodnie z przekazanymi informacjami, do 16 listopada 2022 roku sprzedaż serii Gran Turismo przekroczyła 90 milionów egzemplarzy. Kazunori Yamauchi – założyciel oraz prezes Polyphony Digital – podziękował wszystkim pracownikom studia za pomoc w osiągnięciu tak znakomitego wyniku. Deweloper nie zapomniał wyrazić również wdzięczność fanom, bez których nie byłoby mowy o wspomnianym sukcesie.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Gran Turismo 7 dostępne jest na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii gier wyścigowych od Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.