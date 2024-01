Gran Turismo Sport wycofane z PS Store. Serwery gry zostaną wkrótce wyłączone

Jeśli planowaliście kupić Gran Turismo Sport w PlayStation Store, to mamy dla Was złe wieści. Produkcja studia Polyphony Digital – bez wcześniejszych zapowiedzi – została bowiem wycofana z cyfrowej dystrybucji. Karta gry wciąż jest dostępna w sklepie Sony , ale niestety użytkownicy nie mogą skorzystać z opcji kupna . Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak zaopatrzyć się w fizyczną wersję wspomnianego tytułu.

Polyphony Digital zamierza skupić się na „dalszym ulepszaniu usług sieciowych” aktualnej odsłony serii, czyli Gran Turismo 7, które jest dostępne zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

Na koniec przypomnijmy, że Gran Turismo Sport zadebiutowało w październiku 2017 roku wyłącznie na PlayStation 4. Produkcję Polyphony Digital można uruchomić również na PlayStation 5 za sprawą kompatybilności wstecznej. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: To nie jest Gran Turismo, na które czekałem - recenzja Gran Turismo Sport.