Gran Turismo – pierwsze oceny filmu. Najlepsza adaptacja gry wideo

Przedstawiciele niektórych mediów mieli już okazję zobaczyć film Gran Turismo. Wszyscy oceniają go bardzo pozytywnie i podkreślają, że nowe widowisko dołącza do klubu dobrych adaptacji gier i ma szansę walczyć o miano najlepszej.

Film jest inspirowany prawdziwą historią nastoletniego gracza Gran Turismo, który ma aspiracje, by zostać kierowcą wyścigowym. Spełnił swoje wielkie marzenie i dzięki umiejętnościom zdobytym w grze, wygrał serię konkursów Nissana i został prawdziwym zawodowym kierowcą wyścigowym.

Za reżyserię odpowiada Neill Blomkamp, mający na koncie Dystrykt 9. W obsadzie znaleźli się: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Geri Halliwell Horner i Djimon Hounsou. Premiera filmu została zaplanowana na 11 sierpnia.

Gran Turismo to solidna adaptacja! Naprawdę niesamowite, w jaki sposób włączyli do filmu pewne elementy wizualne gry – i ogólnie styl Neilla Blomkampa w filmie. Mnóstwo bardzo skutecznych ręcznych i bardziej intymnych zdjęć z prawdziwymi teksturami, co sprawia, że wszystko wydaje się instynktowne i naprawdę zbliża cię do postaci i akcji. - Perri Nemiroff z Collider