Obiecana łatka do Suicide Squad: Kill the Justice League zaliczy opóźnienie

Twórcy Suicide Squad: Kill the Justice League skupiają się na pierwszym sezonie rozgrywek.

Suicide Squad: Kill the Justice League nie zaliczyło udanego debiutu. Tytuł nie spełnił oczekiwań wydawcy i borykał się z kilkoma problemami, w tym wiele do życzenia pozostawiało działanie serwerów. Twórcy nie składają jednak broni i pracują nad ulepszeniem wrażeń z rozgrywki, choć zapowiadana ostatnio aktualizacja zaliczy opóźnienie.

Gracze Suicide Squad: Kill the Justice League będą musieli poczekać na poprawki

Jak przekazują deweloperzy, zespół ciężko pracuje nad przygotowaniem kolejnych poprawek, szczególnie tych związanych ze zmianami obejmującymi Mutatory. Twórcy są świadomi tego, jak bardzo wyczekiwana jest kolejna łatka ulepszająca rozgrywkę, jednak jak się okazuje, na poprawki trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Na oficjalnej stronie Suicide Squad: Kill the Justice League pojawił się nowy wpis związany z aktualizacjami gry.

Rocksteady podaje bowiem, że aktualnie zespół skupia się na przygotowaniu całej gry do startu 1. sezonu rozgrywek, który będzie oferować grywalną postać Jokera. To oznacza, że zapowiadana wcześniej łatka zaliczy opóźnienie, jednak nie dowiedzieliśmy się, kiedy twórcy zamierzają wprowadzić do gry obiecane poprawki. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne wieści związane z zaimplementowaniem zmian.

Obecnie skupiamy się przede wszystkim na przygotowaniu całej gry do wprowadzenia w tym miesiącu darmowej aktualizacji sezonu 1., która zawiera nową grywalną postać Jokera, a także nowy ekwipunek, środowiska i nie tylko. W związku z tym w przyszłym tygodniu nie opublikujemy aktualizacji, gdyż poświęcamy się testowaniu poprawek i upewnianiu się, że są one gotowe do wdrożenia. – przekazuje zespół Rocksteady.