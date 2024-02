Suicide Squad: Kill the Justice League nie ma łatwo. Twórcy muszą rozwiązać kolejny problem

Suicide Squad: Kill the Justice League nie zaliczyło najbardziej udanego startu. Zaledwie godzinę po premierze gry poważny błąd spowodował wyłączenie serwerów, a ostatnie statystyki wskazują na to, że coraz mniej użytkowników Steama interesuje się tytułem. To jednak nie koniec kiepskich wieści dotyczących produkcji. Okazuje się bowiem, że Rocksteady Studios ma kolejny problem do rozwiązania.

Suicide Squad: Kill the Justice League ma problemy z serwerami

W komunikacie udostępnionym na oficjalnej stronie gry twórcy zapewniają jednak, że naprawa tego problemu jest aktualnie najwyższym priorytetem dla studia. Ponadto deweloperzy planują prace nad balansem rozgrywki. Jak się okazuje, w przypadku Suicide Squad: Kill the Justice League wciąż utrzymują się problemy związane z logowaniem i serwerami.

W nadchodzących łatkach chcemy rozwiązać problemy z logowaniem i serwerami. I choć może nie będziemy w stanie naprawić wszystkich tych problemów od razu, chcemy wszystkich zapewnić: Jest to dla nas najwyższy priorytet. Słyszymy Was i rozumiemy waszą frustrację. Możemy się tylko zgodzić, że jest to nie do przyjęcia dla graczy, których to dotyczy. Musimy działać lepiej i ciężko pracujemy, aby naprawić te problemy. Nie jest to jednak łatwy orzech do zgryzienia, ponieważ nie jest to jeden problem, ale kilka mniejszych, które wpływają na niektórych graczy na różne sposoby. – przekazują twórcy.

Jak przekazuje Rocksteady Studios, zespół ciężko pracuje nad naprawianiem błędów i ulepszeniami. Zainteresowanym pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne aktualizacje. Dodatkowo trwają przygotowania do pierwszego sezonu rozgrywek, który ma ruszyć w marcu 2024 roku. Warto przypomnieć, że wraz z tym wydarzeniem, zostanie dodana kolejna grywalna postać – Joker.