Gracze PS5 mają ostatnią szansę na odebranie gier z PlayStation Plus Collection

Na początku lutego Sony zapowiedziało koniec usługi PlayStation Plus Collection. Specjalny zestaw gier, którym mogli cieszyć się wszyscy użytkownicy konsol PlayStation 5 z aktywną subskrypcją PlayStation Plus, zniknie już w przyszłym tygodniu. Posiadacze najnowszej konsoli japońskiej firmy mają więc ostatnią szansę na odebranie kilkunastu produkcji wchodzących w skład wspomnianej kolekcji.

PlayStation Plus Collection znika z oferty Sony. Ostatnia szansa na odebranie kilkunastu gier

Koniec PlayStation Plus Collection zaplanowano na 9 maja 2023 roku. Za niecały tydzień gracze PlayStation 5 z aktywną subskrypcją PlayStation Plus stracą więc szansą na dodanie do swojej biblioteki m.in. takich produkcji Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Days Gone, God of War, Infamous: Second Son, Ratchet & Clank czy też Uncharted 4: Kres Złodzieja.



Jeśli przypiszecie gry wchodzące w skład PlayStation Plus Collection do swojego konta przed 9 maja 2023 roku, to zachowacie do nich dostęp również po usunięciu wspomnianego zestawu przez Sony. Warto jednak pamiętać, że do uruchomienia tytułów z kolekcji konieczne będzie posiadanie aktywnej subskrypcji PlayStation Plus w jakimkolwiek wariancie.