Gracze PC otrzymają przed premierą wersję demonstracyjną Final Fantasy XVI

Jak zapewnił, demo na PC zostanie udostępnione przed premierą gry. Dzięki temu gracze będą mieli szansę sprawdzić, jak gra działa na ich komputerach i podjąć ewentualną decyzję o zakupie Final Fantasy XVI.

Chcemy wypuścić wersję demo również na komputery PC. Powtórzę: nie możemy zbyt wiele mówić o szczegółach dotyczących daty premiery – myślę, że za trochę więcej czasu będziemy w lepszym miejscu do ogłaszania różnych rzeczy. Jedno jest pewne: nie będzie to zbyt odległa przyszłość; to nie będzie rok, nie będą to dwa lata, prawdopodobnie będzie krócej, więc bądźcie czujni.