Gracz Baldur's Gate 3 mocno pożałował złej decyzji. Stracił zapis z 92 godzinami rozgrywki

Graczowi zajęło aż 92 godziny zabawy, aby dotrzeć do końca drugiego aktu, po drodze pokonując jednego z najtrudniejszych bossów w całej grze. Przed przystąpieniem do ostatniego rozdziału Baldur’s Gate 3, zdecydował się powrócić do lokacji z pierwszego aktu, aby zdobyć rękawice, które nie udało mu się wcześniej znaleźć. Przed powrotem do pierwszego aktu, Strażnik ostrzegł go trzy razy, że nie powinien tego robić i lepszym rozwiązaniem będzie kontynuowanie fabuły.

Cinemadog nie posłuchał się tej rady i postanowił wrócić do lokacji z początku gry. Gracz był zaskoczony, gdy wspomniany Strażnik okazał się łupieżcą umysłów, który przemienił wszystkie postacie w stwory, co poskutkowało uznaniem przez grę śmierci bohaterów. Tym samym gracz stracił postępy rozgrywki, na które poświęcił 92 godziny.