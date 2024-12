Gra twórcy Dragon Age z datą premiery. Zobaczyliśmy nowy trailer Eternal Strands

Twórcy Eternal Strands postanowili udostępnić nowy zwiastun wyczekiwanej produkcji. Poznaliśmy planowaną datę premiery projektu autorstwa Yellow Brick Games prowadzonego przez Mike’a Laidlawa, który z przeszłości pracował m.in. nad serią Dragon Age. Warto dodać, że jest to debiutanckie dzieło studia i zostało pierwszy raz ujawnione w marcu bieżącego roku.

Eternal Strands - data premiery oraz informacje o grze

Nowy zwiastun Eternal Strands pokazuje fragmenty rozgrywki oraz kilka ujęć prezentujących postacie znajdujące się w wewnątrz produkcji. Dowiedzieliśmy się, że przygodowa gra akcji zadebiutuje na rynku 28 stycznia 2025 roku i będzie dostępna na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Tytuł ma inspirować się takimi produkcjami jak Shadow of the Colossus, serią Monster Hunter oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.