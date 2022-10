Gotham Knights - premierowy zwiastun prezentuje Rycerzy w akcji

Gotham Knights to połączenie RPG-a i gry akcji z otwartym światem, w którym wcielimy się w Rycerzy Gotham i będziemy wykonywać przeróżne zadania w tytułowym Gotham. Wybierzemy jedną z czterech postaci i będziemy rozwijać jej umiejętności, dysponując punktami doświadczenia.

Data premiery Gotham Knights

Produkcja od WB Games Montreal trafi do sklepów 21 października. Zagrają pecetowcy i posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W planach było też wydanie tytułu na PlayStation 4 i Xboksa One, ale ostatecznie z tego zrezygnowano. Jeśli zamierzacie zagrać w Rycerzy na komputerze, to przypominamy, że wcześniej twórcy pokazali wideo, które prezentuje możliwości GK na tej platformie. Nagranie publikowaliśmy pod tym linkiem.