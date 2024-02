Gord z nową zawartością. Słowiański city-builder otrzymał dodatek The Alliance

Fani debiutanckiej produkcji studia Covenant.dev mają okazję wrócić do mrocznego świata.

Od premiery Gord, czyli city-buildera stworzonego m.in. przez byłych CD Projekt RED i 11 bit studios, minęło już ponad pół roku. Fani wspomnianej produkcji mają jednak powód, by wrócić do mrocznego świata inspirowanego słowiańską mitologią. Debiutanckie dzieło studia Covenant.dev doczekało się bowiem dodatku zatytułowanego The Alliance. Gord: The Alliance już dostępne. Gracze PC mogą sięgnąć po dodatek Dodatek The Alliance do gry Gord dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Rozszerzenie kontynuuje wątki z podstawowej wersji gry i oferuje m.in. 5 nowych misji, których ukończenie powinno zająć graczom około 10 godzin. Całość dostępna jest na Steam w cenie 55 złotych, a na dole wiadomości znajdziecie premierowy zwiastun DLC.

Stawiaj czoła nieustępującym atakom Calanthian, zawieraj sojusze z nieokiełznanymi stworzeniami i negocjuj ze straszliwymi Horrorami. Wszystkie drogi prowadzą do legendarnego starcia z królewskim generałem, które pozwoli ci odzyskać swoje ziemie – czytamy w opisie dodatku na Steam. Gord: The Alliance to nie tylko nowe misje. Dodatek wprowadza bowiem do gry również dwa nowe biomy, a w trakcie rozgrywki na drodze graczy staną trzy nowe Horrory. Deweloperzy ze studia Covenant.dev zadbali również o nową mechanikę. Jak wspomnieliśmy wyżej, rozszerzenie dostępne jest obecnie tylko na PC. Wersja konsolowa ma jednak pojawić się jeszcze w tym roku.

Na koniec przypomnijmy, że Gord dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Gord - recenzja. Minimalizm nie zawsze jest dobry.