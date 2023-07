Google uruchamia nową grę Space Invaders, aby uczcić 45. rocznicę narodzin legendy

Google opublikowało Space Invaders: World Defense, jest to gra w rozszerzonej rzeczywistości, przeznaczona na urządzenia mobilne. Powstała by uczcić 45. rocznicę narodzin legendarnej strzelanki.

Chociaż Space Invaders: World Defense zbiegło się w czasie z rocznicą wydania oryginalnej gry w 1978 roku, pojawia się w czasie, gdy rynek AR boryka się z problemami. W zeszłym miesiącu twórca Pokémon Go, firma Niantic, zwolniła jedną czwartą swojego personelu i odłożyła prace nad nadchodzącym projektem Marvel World of Heroes. Pomimo, że Pokémon Go i Pikmin Bloom pozostaną online, najnowsza licencjonowana gra Niantic, NBA All-World, zostanie zamknięta 22 września, zaledwie dziewięć miesięcy po jej uruchomieniu.