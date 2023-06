Apple Vision Pro zwala z nóg ceną. Tak bardzo, że nawet spadły akcje korporacji

Po drugie, Apple Vision Pro bazuje na rzeczywistości mieszanej . Aplikacje będą mogły wyświetlać się w trybie AR, co oznacza, że nasze otoczenie wciąż będzie widoczne. Pojawi się także możliwość swobodnego przenoszenia okien aplikacji po naszym pokoju, a same gogle otrzymają specjalne pokrętło, które pozwoli przełączać się między trybami AR i VR.

Po trzecie, jest to sprzęt niezależny, a więc niewymagający od nas podłączenia go do komputera. Całość będzie napędzana czipem M2, a wyświetlacz microOLED zapewni rozdzielczość 23 milionów pikseli. Do tego wszystkiego należy dodać dźwięk przestrzenny.

Apple Vision Pro ma zadebiutować w Stanach Zjednoczonych na początku przyszłego roku. Nie wiemy jednak, kiedy sprzęt trafi do Polski, a cena jest… delikatnie rzecz ujmując, absurdalna. Gogle zostały bowiem wycenione na 3499 dolarów, co daje około 18 000 złotych z VAT.