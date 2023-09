Godzilla Minus One na efektownym zwiastunie. Tytan demoluje Japonię

Godzilla Minus One to japońska produkcja, w której tytułowy tytan sieje spustoszenie godne swoich rozmiarów.

Godzilla to zdecydowanie japoński patent, a gigantyczny potwór wkroczył na ekrany w 1954 roku wraz z filmem Ishirō Hondy. Od tego czasu monopol na rozmaite widowiska z udziałem tego tytana przejęli w zasadzie Amerykanie, wypuszczający co jakiś czas nowe wizje z jego udziałem. Fani z pewnością znają liczne widowiska, także te, gdzie wielki gad mierzy się z King Kongiem. Najwyraźniej japońscy filmowcy postanowili przypomnieć o swoim udziale w narodzinach legendarnego potwora, a zwiastun, który właśnie zawitał do sieci dowidzi, że zrobią to z wielkim rozmachem.

Akcja Godzilla Minus One, rozgrywająca się w powojennej Japonii, to powrót do korzeni i nawiązanie do początków życia ogromnej bestii, za którego powstanie odpowiada studio Toho. Za scenariusz i reżyserię zabrał się Takashi Yamazaki.