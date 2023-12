Godzilla Minus One doczeka się czarno-białej edycji. Powrót do klasycznych japońskich dzieł. Jest zwiastun

Na styczeń 2024 roku zapowiedziano japońską premierę specjalnej wersji filmu, noszącą tytuł Godzilla-1.0/C, co oznacza Godzilla Minus One/Minus Color. Będzie to monochromatyczna wersja filmu, która trafi do dystrybucji na razie tylko w tym kraju, ale być może pojawi się później także w innych regionach świata.

Jest to powrót do przeszłości i korzeni gatunku. Pierwszy film Gojira z 1954 roku, powstał oczywiście jako czarno-białe widowisko. Ten niesamowity zwiastun Godzilla Minus One, przywołuje atmosferę klasycznego filmu, wraz z którym narodziła się legenda tego giganta.

Godzilla Minus One, znana również jako ゴジラ-1.0 lub po japońsku Gojira Mainasu Wan, został napisany i wyreżyserowany przez japońskiego producenta/filmowca Takashiego Yamazakiego, reżysera wielu filmów, w tym Space Battleship Yamato, The Fighter Pilot, Stand by Me Doraemon, Parasyte: Part 1 & 2, Destiny: The Tale of Kamakura, Lupin III: The Najpierw Dragon Quest: Your Story, a wcześniej Ghost Book.

Ta czarno-biała wersja ukaże się w Japonii 12 stycznia 2024 r.

Zwiastun filmu Godzilla-1.0/C