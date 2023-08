God of War: Ragnarok ma doczekać się dodatku. Prace nad DLC rzekomo już trwają

Mikołaj Ciesielski

Wygląda na to, że studio Sony Santa Monica szykuje niespodziankę dla fanów serii God of War.

Pod koniec marca aktor głosowy wcielający się w Tyra w God of War: Ragnarok ujawnił, że gracze będą mieli jeszcze okazję spotkać wspomnianego bohatera. Tymczasem w sieci pojawiły się interesujące doniesienia na temat planów Sony Santa Monica. Wygląda na to, że deweloperzy szykują niespodziankę dla fanów ostatniej odsłony serii God of War. Jeden z branżowych insiderów poinformował bowiem, że studio pracuje nad dodatkiem do God of War: Ragnarok. God of War: Ragnarok otrzyma dodatek? Ciekawe doniesienia na temat planów Sony Santa Monica Autorem powyższych doniesień jest „The Snitch”, który w przeszłości dzielił się już wieloma sprawdzonymi informacjami. Wspomniany informator opublikował wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym poinformował, że dodatek do God of War: Ragnarok jest „w drodze”. To jednak nie koniec informacji, którymi podzielił się insider.

„The Snitch” w trakcie transmisji live na platformie Twitch.tv (dzięki ResetEra) podkreślił, że jego źródła są „wiarygodne w 100%” i może potwierdzić, że Sony pracuje nad DLC do God of War: Ragnarok. Insider nie był jednak w stanie określić, czy będzie to standardowy dodatek, czy też samodzielne rozszerzenie na wzór Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

