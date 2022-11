God of War: Ragnarok na długiej rozgrywce z PS5. Zobaczcie pierwsze minuty gry

Materiał dostępny jest w rozdzielczości 4K i został zarejestrowany na PlayStation 5. Gracze mogą więc sprawdzić, jak God of War: Ragnarok prezentuje się na konsoli firmy Sony . Całość trwa nieco ponad 17 minut i jak wspomnieliśmy wyżej, przedstawia sam początek kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa. Jeśli jednak nie chcecie w żaden sposób psuć sobie zabawy z samodzielnego odkrywania historii przygotowanej przez deweloperów ze studia Sony Santa Monica, to nie oglądajcie wspomnianego wideo.

Dziś informowaliśmy Was już, że premierowa aktualizacja God of War: Ragnarok wprowadzi do gry całą masę poprawek. Tymczasem w sieci zaczęły pojawiać się materiały wideo z kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa. Redakcja IGN postanowiła przygotować obszerny gameplay z najnowszej produkcji studia Sony Santa Monica, który pozwala zainteresowanym zobaczyć sam początek nowej historii Ducha Sparty i jego syna.

Fimbulvinter na dobre zagościł w nordyckich krainach. Poszukując odpowiedzi, Kratos i Atreus muszą odwiedzić każdy z dziewięciu światów. W tym samym czasie siły Asgardu przygotowują się do bitwy, po której ma nadejść zmierzch bogów. W trakcie podróży ojcu i synowi przyjdzie przemierzać zapierające dech w piersiach krajobrazy znane z kart mitów i stawiać czoła przerażającym wrogom, takim jak skandynawscy bogowie i potwory. Groźba ragnaröku jest coraz bliżej. Kratos i Atreus muszą dokonać wyboru pomiędzy własnym bezpieczeństwem a dobrem światów – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation.

God of War: Ragnarok zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 już jutro – 9 listopada. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.