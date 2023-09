Głośny film Martina Scorsese z finałowym zwiastunem. Czas krwawego księżyca trafi do kin na całym świecie

Czas krwawego księżyca zdobywa liczne pochwały za wspaniale zrealizowane widowisko, portretujące światek przestępców. Główne role w produkcji zagrali Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i debiutująca na ekranie Lily Gladstone. O tej ostatniej mówi się wręcz, że skradła widowisko DiCaprio. Film został entuzjastycznie przyjęty w Cannes, włącznie z owacjami na stojąco. Film wymieniany jest w gonie najsilniejszych pretendentów do Oscarów, a co odważniejsi recenzenci wieszczą już deszcz statuetek. Ciekawie będzie zobaczyć jego starcie z Oppenheimerem, Christophera Nolana.

Do sieci trafił właśnie finalny zwiastun tego widowiska. Film powstał według scenariusza napisanego przez słynnego reżysera do spółki z Erikiem Rothem. Ten ostatni stworzył skrypt do kultowego i obsypanego nagrodami Forresta Gumpa.

Pierwotny plan zakładał, że nowy film Scorsese trafi na pewien czas do ograniczonej liczby kin, a następnie pojawi się w zasobach Apple TV+. Strajki aktorów i scenarzystów sprawiły jednak, że druga część Diuny nie trafi do kin w tym roku. Nie ma co ukrywać, że tego konkurenta najbardziej obawiali się producenci Czasu krwawego księżyca. Jego brak sprawił, że teraz film trafi do dystrybucji kinowej na całym świecie.